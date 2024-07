اتصالات ذي قار تتسلم 104 كابينة خاصة بمشروع الكابل الضوئي

2024-07-09 10:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن مدير الاتصالات والمعلوماتية في محافظة ذي قار عن استلام المديرية 104 كابينة ضمن مشروع الكابل الضوئي FTTH.وذكر حسين محي لشبكة اخبار الناصرية ان استلام هذه الوجبة جاءت بعد تسلم عشرة كابينات جديدة موزعة ضمن مناطق مدينة الناصرية من جانبي الجزيرة والشامية ضمن احياء الامير والمنصورية والاسكان الصناعي...

