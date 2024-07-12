سلة العراق تحقق الفوز على اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب
2024-07-12 21:36:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تمكن منتخب العراق بكرة السلة، اليوم الجمعة، من الفوز على اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):بأن" منتخبنا للشباب بكرة السلة تغلب مساء اليوم على نظيره اليمني بنتيجة 71/ 45 نقطة في المباراة التي جرت في قاعة الشعب المغلقة ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة غرب آسيا بمشاركة ست دول هي العراق ولبنان والأردن واليمن وفلسطين وإيران".
تمكن منتخب العراق بكرة السلة، اليوم الجمعة، من الفوز على اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):بأن" منتخبنا للشباب بكرة السلة تغلب مساء اليوم على نظيره اليمني بنتيجة 71/ 45 نقطة في المباراة التي جرت في قاعة الشعب المغلقة ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة غرب آسيا بمشاركة ست دول هي العراق ولبنان والأردن واليمن وفلسطين وإيران".