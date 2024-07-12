سلة العراق تحقق الفوز على اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب

2024-07-12 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكن منتخب العراق بكرة السلة، اليوم الجمعة، من الفوز على اليمن في بطولة غرب آسيا للشباب.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):بأن" منتخبنا للشباب بكرة السلة تغلب مساء اليوم على نظيره اليمني بنتيجة 71/ 45 نقطة في المباراة التي جرت في قاعة الشعب المغلقة ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة غرب آسيا بمشاركة ست دول هي العراق ولبنان والأردن واليمن وفلسطين وإيران".