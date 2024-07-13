الطيران التركي يكثف غاراته على مواقع العماليين في دهوك.. فيديو

2024-07-13 16:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بأن الطيران التركي شن غارة جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في منطقة قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القصف كان شديدا حيث ركز على قرية مزي الواقعة على سفح جبل كارة المطل على العمادية.

واشار المصدر، الى ان القوات التركية تحشدت في مناطق واسعة من قضاء العمادية وتقوم بشن هجمات جوية ومدفعية بشكل يومي على مواقع لحزب العمال الكوردستاني المتواجد منذ عقود في هذه المناطق.