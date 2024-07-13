نادي كربلاء يضمن البقاء بدوري النجوم وأمانة بغداد يهبط إلى الممتاز

2024-07-13 19:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

جرت، اليوم السبت، ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ 38 والأخيرة من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن نادي كربلاء بكرة القدم تعادل مع نظيره القاسم 1-1 ضمن الجولة 38 من دوي نجوم العراق.

وافتتح نادي القاسم التسجيل عبر اللاعب علاء محيسن في الدقيقة 66، فيما عادل النتيجة لكربلاء اللاعب سجاد رعد في الدقيقة 77، وبهذا التعادل ضمن كربلاء البقاء في دوري نجوم العراق.

وفي مباراة ثانية، حقق نفط البصرة فوزاً على نظيره الكهرباء بهدفين نظيفين ضمن ذات الجولة.

وسجل حسام مالك الهدف الأول لنفط البصرة في الدقيقة 38، فيما أضاف محمد سعيد الهدف الثاني عند الدقيقة 41.

وانتهت مباراة أمانة بغداد والنفط بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث سجل رضا فاضل هدفي أمانة بغداد في الدقيقتين 73و74، فيما سجل حسن داخل هدفين أيضاً في الدقيقتين 56، و71 ، وبهذه النتيجة هبط نادي أمانة بغداد رسمياً إلى الدوري الممتاز.