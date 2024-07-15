الدولار يتأثر بتذبذب حرارة الصيف.. انخفاض طفيف في بغداد واربيل

2024-07-15 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار صرف الدولار، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، اليوم الاثنين، مقارنة باليوم السابق. وشهدت أسعار الدولار انخفاضاً مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت الأسعار 149,150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت 150,250 ديناراً يوم أمس الأحد. اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,250 ديناراً لكل 100 دولار. في المقابل، سجلت أسعار الدولار انخفاضاً أيضاً في محلات الصيرفة في أربيل، حيث بلغ سعر البيع 149,150 ديناراً مقابل الدولار، وسعر الشراء 149,050 ديناراً لكل 100 دولار.