العدل: تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع مجمع الدوائر العدلية في الديوانية

2024-07-21 15:06:02 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاوي

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع مجمع الدوائر العدلية في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية.

وقال مدير إعلام وزارة العدل مراد الساعدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي، عملت وزارة العدل على توفير الخدمات للمواطنين من خلال تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارة ومنها مشاريع متلكئة واستحداث مشاريع جديدة، بينها مشروع مجمع الدوائر العدلية في قضاء الحمزة الشرقي في محافظة الديوانية، إذ تجري الأعمال بوتيرة متصاعدة في بناية المجمع".

وأضاف الساعدي، أن "المجمع له فوائد كثيرة وهي جمع الدوائر العدلية في مكان واحد ما يسهل للمراجعين إنجاز معاملاتهم وأيضاً توفير بيئة مناسبة لإنجاز العمل".

من جهته، أوضح الموظف الفني في المشروع علاء حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجمع الدوائر العدلية يضم ثلاثة طوابق، الطابق الأول للتسجيل العقاري والثاني للكاتب العدل والثالث لدائرة التنفيذ" ،مشيراً إلى أن "العمل مستمر لحين الإنجاز".

بدوره، قال المشرف على المشروع أحمد كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة العدل تقوم بالأعمال المتبقية لمجمع الدوائر العدلية في قضاء الحمزة الشرقي حيث وصلت نسبة الإنجاز الى 95%" ،لافتاً إلى أنه "سيتم افتتاح المجمع خلال الشهرين المقبلين أو اقل ليكون أول مجمع حكومي يضم دوائر وزارة العدل في مكان واحد".