بعد موجة الرفض.. مجلس الانبار: فكرة الإقليم السني مرفوضة بأي شكل من الأشكال

2024-07-23 22:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، رفض مشروع الإقليم السني بأي شكل من الأشكال.

وقال الكبيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة الأنبار يرفض فكرة مشروع الإقليم سواءً كان إقليماً سنياً أو إقليماً خاصاً بمحافظة الأنبار".

وأضاف أن "هذا المشروع لا يلاقي صدى وتأييدا في الأنبار سواءً شعبياً أو سياسياً، والفكرة إذا كانت تريد أن تنفذ فيجب أن تخرج من مجلس المحافظة وفقا للقانون والدستور، ونحن ضد هذه الفكرة بتاتا".

وعادت قضية إقليم الأنبار بقوة في الأيام الأخيرة لاسيما بعد تراجع رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي في معقله بمحافظة الأنبار، مما دعاه إلى دفع أعضاء حزبه أو المقربين منه إلى إعادة تأجيج فكرة تحويل الأنبار الى إقليم.