إصابة طفلين شقيقين بانفجار خزان وقود داخل منزل في دهوك

2024-07-25 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الخميس، بإصابة طفلين شقيقين بانفجار خزان وقود في أحد المنازل بالمدينة.

وقال العقيد بيوار عبدالعزيز مسؤول الاعلام في دائرة الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً نشب في أحد منازل (حي مالطا) نتيجة انفجار خزان يحتوي على مادة النفط الأبيض"، مبيناً أن "الحريق تسبب بإصابة طفلين بحروق نتيجة اشتعال النيران حيث بلغت نسبة إصابة أحدهما 90% وتم نقلهما على الفور الى مستشفى الحروق في دهوك".

واضاف ان "الطفلين كانا يلعبان فوق سطح منزلهما عندما قام أحدهما باشعال النار بصمام الخزان مما أدى الى انفجاره".

ودعا العقيد بيوار المواطنين الى اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة مثل عدم ترك الاطفال يلعبون بالمواد المشتعلة و تغطية خزانات الوقود بأغطية لتجنبها حرارة الصيف المرتفعة".