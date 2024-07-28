بهذه التهمة.. الإطاحة بخمسة متهمين يعملون في مطار النجف

2024-07-28 14:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، أمر القبض الصادر بحقّ خمسة مُتَّهمين في مطار النجف الدوليّ؛ بتهمة الهدر والإضرار بالمال العام. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، ذكر في بيان تلتقه الاقتصاد نيوز، أن فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف الأشرف تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ ٥ مُتَّهمين يعلمون في مفاصل مُختلفةٍ من مطار النجف الدولي. وأردف مكتب الإعلام أنَّ المُتَّهمين أقدموا على اقتراف مُخالفاتٍ عدَّة، منها بناء دارين لمُدير المطار الأسبق ومعاونه، خلافاً للضوابط، والمغالاة بالأسعار، وصرف مبالغ أفضت إلى حدوث هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام. ونوَّه بـتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفق أحكام المادة ٣٤٠؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهمين الخمسة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.