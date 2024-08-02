2024-08-02 21:18:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن قواتها في الشرق الأوسط تعرضت إلى أكثر من 180 هجوماً منذ عملية طوفان الأقصى. وقالت الوزارة في بيان لها، إن “القوات الأمريكية قواتنا تعرضت منذ أكتوبر لأكثر من 180 هجوما في الشرق الأوسط”، مبينة أن “وزير الدفاع سيأمر بإجراء تغييرات على انتشار القوات الأمريكية في المنطقة”. وأضافت، […]

ظهرت المقالة واشنطن: قواتنا في الشرق الأوسط تعرضت لأكثر من 180 هجوماً.. لا نريد حرباً إقليمية أولاً على ايشان.