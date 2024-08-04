الكتلة العربية في كركوك تشيد بدعم السوداني وتؤكد تمسكها بمنصب المحافظ

2024-08-04 14:08:30 - المصدر: الكتلة العربية

كركوك – خاص: أعربت الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك عن شكرها وتقديرها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تأكيده على ضرورة التوافق بين جميع مكونات محافظة كركوك لتشكيل أي حكومة محلية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء بممثلي الكتلة العربية، حيث شدد السوداني على أهمية الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والتنمية في المحافظة.

وأشاد رئيس الوزراء بموقف الكتلة العربية الموحد وتمسكهم بحقهم في تولي منصب محافظ كركوك، مؤكداً أن هذا الأمر هو استحقاق طبيعي للأكبرية النيابية التي تحظى بها الكتلة، وأن هذا التمسك يعكس رغبة الجماهير في استمرار مسيرة الاستقرار والإعمار التي شهدتها المحافظة منذ عام 2017 وحتى الآن.

من جانبها، أكدت مسؤولة في الكتلة العربية في بيان لها التزامها بالعمل مع جميع المكونات لتشكيل حكومة محلية توافقية تعكس تطلعات المواطنين، مشددة في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على مكتسبات المحافظة وتعزيز دورها في المشهد السياسي العراقي.