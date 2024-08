مدير عام صندوق إعمار ذي قار: مشروع كورنيش الناصرية يتقدم بنسبة إنجاز تفوق المخطط

2024-08-05 16:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير عام صندوق إعمار ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، بأن نسبة الإنجاز في مشروع كورنيش الناصرية تجاوزت التوقعات، حيث وصلت إلى أكثر من 75%، أي بفارق 25% عن المخطط الأصلي. واكد الزيدي خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية ان هذا التقدم الملحوظ يعكس الجهود المبذولة في تنفيذ...

