بالصور: إنجاز أعمال صيانة في محطة كهرباء ذي قار المركبة لرفع انتاجيتها

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت محطة كهرباء ذي قار المركبة، اليوم الاثنين، عن إنجاز أعمال صيانة للوحدة التوليدية الرابعة بهدف رفع إنتاج الطاقة الكهربائية. وذكر بيان للمحطة تلقته شبكة أخبار الناصرية، أن كوادر قسم السيطرة الذاتية أنجزت أعمال الصيانة للوحدة التوليدية الرابعة في المحطة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى...

