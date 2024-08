المستشفى البيطري في ذي قار يطلق حملة تلقيح ضد مرض الحمى القلاعية

2024-08-06 11:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن المستشفى البيطري في ذي قار عن انطلاق حملة تلقيح ضد مرض الحمى القلاعية للأبقار والجاموس. وأوضح الدكتور محمد عزيز لشبكة أخبار الناصرية أن الحملة انطلقت وستستمر لمدة شهر كامل، حيث تستهدف تلقيح الماشية من الأبقار والجاموس و50% من الأغنام. وأضاف عزيز أن الحملة تشترك فيها 21...

