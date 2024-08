أكثر من 2500 موكب حسيني لخدمة زوار الأربعين في ذي قار

2024-08-06 20:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت ممثلية المواكب الحسينية في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة أكثر من 2500 موكب حسيني خدمي وعزائي في خدمة زوار الأربعين ضمن الحدود الإدارية للمحافظة. وذكر رئيس الممثلية، باسم هاشم، لشبكة أخبار الناصرية، أن هذه المواكب نُصبت على الطرق الرئيسية التي يسلكها الزوار القادمون من محافظتي...

