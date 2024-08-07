وفق مواد قانونية مختلفة.. 20 متهما خلف القضبان في الرصافة

2024-08-07 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، القاء القبض على 20 متهما في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـمراكز شرطة الشعب/ الكرادة/المدائن/ الصدر الأول/ النهروان/ الزهور/ باب الشيخ/ الأمين/ الصدر الثاني القت القبض على 20 متهما مطلوبين بجرائم مختلفة وفق المواد القانونية (434/413/298/415/22/405/406/431/432/4/453/240/)".

وأضافت، إن "عملية القاء القبض جاءت خلال تنفيذ أوامر القبض ضمن قواطع المسؤولية"، مؤكدة، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".