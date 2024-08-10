بينهم أجانب.. اعتقال 52 متسولا في جانب الرصافة من بغداد

2024-08-10 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 52 متسولا بينهم أجانب في جانب الرصافة من بغداد. وذكرت الوزارة في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، أن تشكيلات قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـأفواج طوارئ بغداد، ونجدة الرصافة وأقسام ومراكز الشرطة نفذت حملة للقبض على الأشخاص المخالفين لشروط الإقامة والمتسولين ضمن قاطع المسؤولية. واضافت انه تم القبض على 52 متسولاً ومتسولة بينهم 13 شخصاً من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة، مبينة انه تم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.