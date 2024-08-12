بغداد.. انتحار منتسب أثناء الواجب ووفاة "غامضة" لسوري في فندق بالسعدون

2024-08-12 22:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بحالتي وفاة؛ إحداهن حالة انتحار لمنتسب في القوات الأمنية، وأخرى لشخص سوري الجنسية، وإصابة شخصين نتيجة حادث سير، في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في الشرطة الاتحادية، أقدم مساء اليوم، على الانتحار اثناء الواجب، بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاحه نوع بندقية داخل سيطرة مدخل الحميدية شرقي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "أسباب الانتحار لم تعرف بعد، والقوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث".

وبين المصدر أن "نزيلاً سوري الجنسي وجد متوفياً داخل غرفة في أحد فنادق منطقة السعدون وسط بغداد"، مشيراً إلى أن "حالة الوفاة مشتبه بها حيث وجدت قوات الشرطة، آثار دماء على وجه الضحية".

وفي الحادثة الأخيرة، أكد المصدر أن "عجلة فقد صاحبها السيطرة عليها عند أعلى نفق الطالبية بغداد، ما أسفر عن انقلابها واحتراقها وإصابة السائق وشخص ثان معه وتم نقلهم الى المستشفى".