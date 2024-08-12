بالآليات والرادارات المتحركة.. مرور الأنبار تكشف عن خطة إسناد زيارة الأربعين

2024-08-12 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - أحمد الدليميكشفت مديرية المرور في محافظة الأنبار، اليوم الإثنين، عن مضامين خطة الإسناد الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية المقدم أحمد الجبوري- لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن" مديرية مرور محافظة الانبار شاركت بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، حسب الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة".وأضاف، أن" المديرية أرسلت عدداً من الآليات، ورادارات متحركة وتم نشرها على طول الطرق المؤدية الى محافظة كربلاء المقدسة، لرصد المخالفات المرورية والمخالفات لضمان وصول الزائرين والحفاظ على سلامتهم".