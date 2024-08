"مطار الناصرية الدولي".. ما إمكانيات تعزيز النمو الاقتصادي وإحداث تحول إقليمي؟

2024-08-16 16:20:08 - المصدر: جريدة المدى

خاص/المدىفي خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتحفيز النمو الإقليمي، من المتوقع أن يصبح مشروع مطار الناصرية الدولي أحد المشاريع الحيوية في العراق. ويتطلع خبراء إلى أن يعزز هذا المشروع تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات، ويسهم في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي، بما في ذلك فرص العمل والنشاط التجاري.وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لمطار الناصرية […]

