مصرع بنغلاديشي وتسليب صاحب منفذ لتوزيع الرواتب في بغداد

2024-08-16 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، بمصرع عامل بنغلاديشي الجنسية وتسليب صاحب منفذ لتوزيع الرواتب بحادثين منفصلين في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "عامل بنغلاديشي الجنسية لقي حتفه نتيجة سقوطه في حوض طحن الطحين داخل المعمل الذي يعمل به ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية".

وأشار المصدر الى "تسليب صاحب منفذ لتوزيع الرواتب مبلغًا قدره 15 مليون دينار عراقي بعد تهديده بالسلاح من قبل شخص مجهول يستقل دراجة نارية من امام محل صاحب المنفذ ضمن منطقة المشتل".



