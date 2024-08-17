متنزه الزوراء المتنفس "الأخير" للبغداديين.. هل ستخنقه مباني الاستثمار؟

2024-08-17 00:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، (16 آب 2024)، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل متنزه الزوراء وتحويل موقعه الحالي لمجمعات سكنية.

وذكر بيان للأمانة، تلقته "بغداد اليوم"، "ننفي ونشجب الشائعات وما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول منح موافقات لانشاء مجمعات سكنية في متنزه الزوراء".

وأكد البيان، ان "هذه المعلومة هي عارية عن الصحة، فمتنزه الزوراء من اهم الاماكن الترفيهية في العاصمة بغداد ولن توافق الأمانة على اي فعالية مخالفة لكونه اكبر متنفس ترفيهي ترتاده العوائل العراقية من داخل وخارج مدينة بغداد".

وبين، ان "هناك خطة متكاملة أعدتها أمانة بغداد لتطوير الجزء المغلق من متنزه الزوراء وانشاء فعاليات ترفيهية جديدة تضاف الى فعاليت المتنزه الحالية".

ولفت البيان الى، ان "هناك متابعة وتوجيه لجميع دوائر امانة بغداد من قبل امين بغداد لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة وتحويل جميع الساحات والفضاءات المتروكة إلى حدائق غناء واماكن ترفيهية ومتنزهات عامة".

متنزه الزوراء أو حديقة الزوراء متنزه عام يقع في جانب الكرخ في مدينة بغداد العاصمة العراقية وقد كان موقعه في السابق معسكرا للجيش حتى احيل إلى الاستثمار ليصبح متنزه الزوراء.

وفي شرق الزوراء حي الصالحية وفي غربها حي الحارثية، وجنوبها مجمع القادسية وجنوب الشرق كرادة مريم، وشمالها محطة بغداد العالمية.

ومساحة الحديقة 3 كيلومترات مربعة، أنشئت في مطلع عقد السبعينيات من القرن العشرين، على مساحة أصلية تقدر بـ 750 دونماً، ثم اقتطعت منها خلال الثمانينيات مساحة 300 دونم لإنشاء ساحة الاحتفالات.

وترددت في السنوات الماضية إحالة متنزه وحدائق الزوراء الى الاستثمار وتحويله الى مجمع سكني مع تكرار أمانة بغداد بالنفي.