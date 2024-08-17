فطر بالجمجمة ونزيف في الرئة.. تفاصيل مؤلمة عن تعنيف الطفل حيدر

2024-08-17 00:40:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سنتان لم يكملهما من عمره، وتعرض إلى أكثر من 15 طعنة في الرأس والصدر وتسبب عنها كسر في الجمجمة ونزيف في الرئتين.

حيدر مصطفى، طفل من أهالي قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، تعرض إلى هذه الطعنات على يد والده، الذي يعاني من مشكلات نفسية، بحسب ما تقول والدة الطفل.

وأضافت أم حيدر، لوكالة شفق نيوز، إنها تعرف السبب الذي دفعها إلى طعن ابنها الصغير، مردفة بالقول: "كنا نائمين صباحاً وقام بالاعتداء علينا والهروب الى جهة مجهولة لا نعرفها لغاية اليوم".

وذكرت أن "شدة الإصابات التي تعرض لها طفلها دعتها لإدخاله أولاً لمستشفى قضاء طوز خورماتو، ومن ثم نقله إلى المستشفى الجمهوري التعليمي وأدخل إلى ردهة خاصة واستقبلنا من قبل مدير المستشفى الطبيب محمود ماهر خضر والطفل، وما يزال يرقد في مستشفى كركوك الجمهوري".

وتابعت: "لكونه صغير (حيدر) لم يتحمل جسده قوة طعنات والده التي طعنها به بآلة حادة وانا استغربت من قيامه بمحاولة قتله والهروب وحالته ليست بتلك الخطورة، ولكني سوف أحمي طفلي بكل قوة من العنف الجسدي ومحاولة قتله".

رواية المستشفى

من جانبه، قال مدير المستشفى الجمهوري، محمود ماهر خضر، للوكالة، إن "الطفل دخل إلى المستشفى مساء أمس قرابة الساعة التاسعة مساء، وتم إدخاله في غرفة خاصة وأجرينا له الفحوصات، وتبين أنه مصاب بطعنات في الرأس والصدر والوجه، وقدمنا له ما يمكن من علاجات وحالته الصحية مستقرة".

وأضاف خضر، أن "المستشفى يتابع حالة الطفل لحين الاستقرار بشكل تام ويعود إلى حالته بصورة كاملة".

بدوره أفاد الطبيب المشرف على حالة الطفل، الدكتور أحمد نجاة، لوكالة شفق نيوز، بأن الطفل تعرض إلى طعنات في الرأس والصدر وتسبب عنه فطراً في الجمجمة ونزيف الرئتين بسبب شدة الطعنات، وكان في أول ساعاته مشوش وقدمنا له العلاجات وحالته الصحية مستقرة الآن ولكنه تحت المراقبة، لحين اتمام عملية شفائه بصورة كاملة".

وتابع أن "فريقاً طبياً من المستشفى يتابع حالة الطفل حيدر مصطفى والذي جاء نقلاً من قضاء طوز خورماتو إلى مستشفى كركوك".