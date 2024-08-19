نادي الرياض السعودي يعلن تعاقده مع اللاعب ابراهيم بايش

2024-08-19 00:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نادي الرياض السعودي تعاقده الرسمي مع اللاعب الدولي العراقي إبراهيم بايش قادماً من نادي القوة الجوية.ويعد بايش هو ثاني لاعب عراقي يحترف في الدوري السعودي تحت مسمى دوري روشن (الجديد)وقدم بايش مستوى مميز في بطولة كأس الخليج العربي الأخيرة التي أقيمت في العراق و حصل بايش على أفضل لاعب في البطولة ، سبق لنجم منتخبنا تمثيل نادي القوة الجوية و الزوراء و نفط الوسط و زاخو في العراق.و شارك في الكثير من المباريات الدولية مع المنتخب الوطني وكذلك مع ناديه السابق القوة الجوية في بطولة دوري أبطال آسيا.