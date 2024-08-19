الحرارة في العراق.. انخفاض يوم الثلاثاء يليه ارتفاع يستمر حتى الأسبوع المقبل- عاجل

2024-08-19 23:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشير توقعات حالة الطقس في البلاد الى انخفاض نسبي بدرجات الحرارة بدءا من يوم غد الثلاثاء وبنحو ثلاث درجات مئوية.

المتنبئ الجوي واثق السلامي يشرح في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، الاثنين (19 آب 2024)، أن "انخفاضا نسبيا بدرجات الحرارة غدا الثلاثاء وبحدود 3 درجات مئوية مع تراجع نسب الرطوبة وتحول الرياح كليا الى شمالية غربية تكون نشطة تصل هباتها احيانا إلى 40 كم في الساعة".

وأضاف: "تعود الحرارة للارتفاع التدريجي من يوم الاربعاء والى مطلع الاسبوع المقبل تتزامن مع موجة (رطوبة) ورياح جنوبية شرقية ساكنة غالبا".

وتوقع السلامي أن تسجل مدن الجنوب والفرات الاوسط درجات بين 49-51 مئوية، مشيرا الى أنه "لا بوادر لانخفاض محسوس".