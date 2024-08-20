العمل تعلن شمول المستفيدين من ذوي الاعاقة بمبادرة مجانية

2024-08-20 00:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، (19 آب 2024)، عن شمول المستفيدين من ذوي الاعاقة بمبادرة (العراق هويتي) مجاناً.

ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن رئيس الهيئة، ذكرى عبدالرحيم، قولها، أن "المستفيدين من خدمات الهيئة وفق القانون رقم 38 لسنة 2013، بمبادرة (العراق هويتي) الخاصة باصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجانا".

وبينت، ان "هناك تعاونا كبيرا بين الهيئة، وفريق التواصل الحكومي الذي اثمر عن استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على شمول المستفيدين من خدمات الهيئة بمبادرة (العراق هويتي)".

ودعت عبدالرحيم "المستفيدين من خدمات الهيئة إلى مراجعة دوائر، ومديريات الاحوال المدنية في بغداد، والمحافظات للاسراع في انجاز اصدار البطاقة مجاناً، تجنباً لقطع راتب المعين المتفرغ مستقبلاً، لكون الهيئة تعمل على مقاطعة شاملة للبيانات بالاعتماد على الرقم الوطني الموحد".