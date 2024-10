السوداني يوجه بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب لمدير الضرائب

2024-10-29 01:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيأة العامة للضرائب. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني وجه هيأة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيأة العامة للضرائب”. واكد رئيس الوزراء ضرورة …

