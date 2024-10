معاون محافظ ذي قار: 7 أطنان من النفايات يوميا والحكومة تبحث عن حلول استثمارية

2024-10-29 09:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، المهندس سلامة السرهيد، أن جميع العروض المقدمة من الشركات الخاصة بالتنظيف والتخلص من النفايات لم تحقق تطلعات الحكومة المحلية، مؤكدًا أن المحافظة لا تستطيع هدر الأموال على عقود غير مجدية. وأوضح السرهيد خلال مشاركته في برنامج “هموم الناس” عبر تلفزيون...

