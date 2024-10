2024-10-29 20:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر يواجه وزير الدفاع، ثابت العباسي، استجواباً في مجلس النواب نتيجة لشبهات فساد تتعلق بعقود وزارته. وبحسب مصادر برلمانية، فقد جمع 80 نائبًا تواقيعهم لتقديم طلب الاستجواب. وتشير المصادر، إلى أن العباسي قد اتخذ إجراءات مثيرة للجدل، حيث منع بعض النواب من دخول الوزارة لمتابعة هذه العقود، مما زاد من الشكوك حول …

