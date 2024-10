2024-10-30 01:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / تبارك المجيدفي ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في العراق، تسعى الحكومة إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي كأولوية للتخفيف من التحديات الاقتصادية ودعم الأسر الفقيرة. ورغم الجهود المبذولة، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن غياب سياسات اقتصادية واضحة وتوزيع غير عادل للثروات يشكلان عائقاً أمام تحسين الأوضاع المعيشية، مع دعوات لتعزيز قطاعات الإنتاج كالصناعة والزراعة لتحقيق […]

The post خبراء: غياب العدالة في توزيع الثروة يزيد من تفاقم الفقر في العراق appeared first on جريدة المدى.