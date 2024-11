(رسمي) ارتفاع اعداد الطائرات المستخدمة للمجال الجوي العراقي

2024-11-03 12:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشفت وزارة النقل ،اليوم الأحد، عن زيادة عدد الرحلات الجوية الهابطة والعبارة في المطارات للأجواء العراقية. وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية أحصت عدد رحلات الطائرات العابرة والهابطة في المطارات العراقية، حيث بلغ 2077 رحلة، توزعت على أيام: الاربعاء الموافق 30/10 (597) …

