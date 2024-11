2024-11-03 15:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدىأعلنت هيئة التقاعد، اليوم الأحد، عن استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني الحالي. وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، في حديث للإعلام الرسمي، وتابعته(المدى)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزيرة المالية وبمتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، استكملت هيئة التقاعد إجراءات وإرسال البيانات لصرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني 2024". وأضاف أن […]

The post استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني appeared first on جريدة المدى.