2024-11-03 20:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الأحد، أن إسرائيل حددت أهدافا في العراق ستضربها، إذا استمرت الفصائل العراقية المسلحة بمهاجمتها، فيما وجهت تحذيرات إلى بغداد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم يتم الكشف عن هويتهم قولهم، إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، …

