مختصون: استثمار الأمطار مفتاح لتأمين المياه ومكافحة الفيضانات

2024-11-04 00:45:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/المدىفي ظل التغيرات المناخية والزيادة الملحوظة في كمية الأمطار التي تشهدها البلاد، دعا مختصون في الموارد المائية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في مياه الأمطار وتخزينها بما يضمن الحد من مخاطر الفيضانات، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه في العراق.وأوضح المختص في شؤون المياه، حسين الظاهر، خلال حديث لـ(المدى)، أن "هناك حاجة ملحّة لتعزيز البنية التحتية […]

