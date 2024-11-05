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الموارد تعلن عن مشروع تحديث ستراتيجيات المياه والأراضي

الموارد تعلن عن مشروع تحديث ستراتيجيات المياه والأراضي
الموارد تعلن عن مشروع تحديث ستراتيجيات المياه والأراضي
2024-11-05 02:40:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدىأوضح وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الثلاثاء، أهمية مشروع تحديث ستراتيجيات المياه والأراضي، فيما أشار الى أبرز ميزات المشروع.وقال وزير الموارد المائية، في مؤتمر صحفي: إنه "تم عقد الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع تحديث الدراسة الستراتيجية لمعالجة المياه والأراضي في العراق"، معبراً عن أمله "الخروج بمخرجات لوضع رؤى وخطط تهدف إلى إدارة […]

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