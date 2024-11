2024-11-05 11:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار متفرقة وانخفاضاً في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً الى غائم جزئي ،وفي المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة …

