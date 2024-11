2024-11-06 23:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير مستشفى الحبوبي العام ان الفريق الطبي الايطالي انهى اعماله في الجراحة والاستشارة بعد اسبوع من العمل.وذكر الدكتور احمد صبحي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الفريق الايطالي اجرى خلال 8 ايام اكثر من 200 عملية جراحية في حالات الحروق والشفه الارنبية واللهاة المفتوحة.واضاف، ان مستشفى الحبوبي استقبل...

