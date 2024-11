2024-11-07 01:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واشنطن/ متابعة عراق اوبزيرفر ارتفعت أسهم شركة الإعلام التابعة للمرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، بعد إعلان حملته الفوز في الانتخابات الأميركية، في التعاملات المبكرة بشكل قوي. وصعدت أسهم مجموعة “ترامب للإعلام والتكنولوجيا” بأكثر من 30 بالمئة في التداولات الآجلة، ليصل سعر السهم في تعاملات ما قبل التداول إلى نحو 44.84 دولارا للسهم. وفاز الجمهوري …

The post قفزة قوية بأسهم شركة ترامب بعد الإعلان عن فوزه بالانتخابات first appeared on Observer Iraq.