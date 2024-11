2024-11-07 01:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن يتوقّع في العراق أن يستبدل دونالد ترامب، الذي أعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية، التفاهمات مع الفصائل المقربة من إيران بـ"القوة".وحاولت، على ما يبدو، أطراف عراقية دعم المنافس الديمقراطي في بعض الولايات الأمريكية، خوفاً من سيناريو عودة "ترامب".ويتداول في الأوساط، بمناسبة فوز ترامب، مذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء العراقي قبل ثلاث سنوات ضد الرئيس […]

