2024-11-07 20:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورئيس كتلة دولة القانون ياسر المالكي، التعاون في اقرار القوانين الخاصة بعمل القضاء. وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “زيدان استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وياسر المالكي رئيس …

The post القاضي زيدان يبحث مع المندلاوي التعاون في اقرار القوانين الخاصة بعمل القضاء first appeared on Observer Iraq.