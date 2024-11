العراقيون الأكثر شراء للعقارات في الأردن للعام 2024

2024-11-08 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عمان/ متابعة عراق أوبزيرفر كشفت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية عن الجنسيات الأجنبية الأكثر تملكا للعقار في الأردن الـ10 شهور الأولى من العام الحالي. وقالت الدائرة في تصريحات صحافية: إن الجنسية العراقية حلت بالمرتبة الأولى في معاملات تملك غير الأردنيين بمجموع 524 عقارا، تلتها الجنسية السورية بمجموع 429 عقارا.في حين جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع …

