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العراقيون الأكثر شراء للعقارات في الأردن للعام 2024

العراقيون الأكثر شراء للعقارات في الأردن للعام 2024
العراقيون الأكثر شراء للعقارات في الأردن للعام 2024
2024-11-08 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عمان/ متابعة عراق أوبزيرفر كشفت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية عن الجنسيات الأجنبية الأكثر تملكا للعقار في الأردن الـ10 شهور الأولى من العام الحالي. وقالت الدائرة في تصريحات صحافية: إن الجنسية العراقية حلت بالمرتبة الأولى في معاملات تملك غير الأردنيين بمجموع 524 عقارا، تلتها الجنسية السورية بمجموع 429 عقارا.في حين جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع …

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العراقيون الأكثر شراء للعقارات في الأردن للعام 2024

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