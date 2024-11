مأساة ميليتاو: إصابة ثانية بقطع في “الرباط الصليبي” تنهي موسمه

2024-11-09 21:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر اكتملت مأساة البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد، إذ أُصيب مجدداً بقطع في الرباط الصليبي، أنهى موسمه. في الدقيقة 30 من المباراة بين ريال مدريد وأوساسونا، خرج ميليتاو باكياً على حمّالة، بعد إصابته في ركبته اليمنى. ميليتاو أُصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، في المباراة الافتتاحية لريال مدريد الموسم الماضي، ولم يعُد إلى …

