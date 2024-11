2024-11-11 01:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شكلت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، للتحقيق في عقود وزارة الدفاع المشبوهة. وقال مصدر مطلع لـ”عراق اوبزيرفر”، ان “لجنة النزاهة النيابية شكلت لجنة للتحقيق في عقود وزارة الدفاع المشبوهة”. واضاف انه “سيتم رفع توصيات اللجنة الى رئاسة النزاهة النيابية حال اكتمال التحقيق”، مشيرا اﻟﻰ ان “التحقيق سيشمل جميع العقود المشبوهة”. وفي وقت …

