2024-11-11 02:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن سنة "ساخنة" متوقعة في آخر عام للبرلمان، قد تتضمن تعديلًا وزاريًا وقانون انتخابات جديدا.الجلسات ستلتهب، بحسب مصادر سياسية، مطلع عام 2025، وستتحول كل الخلافات إلى "دعايات انتخابية".هناك أكثر من 120 قانونًا معطلًا في البرلمان، متراكمة من الدورات السابقة، حسب إحصائية للجنة القانونية.توجد 4 قوانين خلافية باتت تُسمى بـ"قوانين المذاهب"، وقد تكون "مادة […]

