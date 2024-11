برلماني يتحدث عن "استثناءات" منحها المالكي لبعثيين ويكشف مصير ولاية السوداني الثانية

2024-11-11 16:45:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأكد عضو مجلس النواب والمرشح السابق لرئاسة البرلمان، شعلان الكريّم، إن البعثيين المتواجدين في الدولة العراقية الآن حصلوا على استثناءات من رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.وقال الكريّم في تصريحات تابعتها (المدى) إن "دعم نوري المالكي لرئيس البرلمان محمود المشهداني كان صورياً"، مبيناً: "لم أكن أقبل بمنصب رئيس البرلمان بنفس الطريقة التي جاء بها […]

