رومانوسكي للمشهداني: أمريكا داعمه للعراق وحكومته بمختلف المجالات

2024-11-11 16:45:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ، اليوم الاثنين، أهمية حسم ملف الاتفاقية الامنية لغاية نهاية عام 2025، فيما أوضحت سفيرةَ الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي أن بلادها داعمه للعراق وحكومته بمختلف المجالات.وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان تلقته (المدى)، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ، استقبل سفيرةَ الولايات المتحدة الأميركية […]

