2024-11-12 21:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر قال مصدر مطلع على ملف التسجيل الصوتي المُسّرب لرئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، ان هنالك شكوك كبيرة حول دوره في دعم بعض رجال الاعمال على حساب الآخرين. واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر لأحد مراسلي عراق أوبزيرفر: ان الفيصل يدعم رؤساء المصارف الحكومية من الذين عمل على توظيفهم …

The post عاجل| تفاصيل جديدة عن قضية كبير مستشاري مجلس الوزراء .. مصدر لعراق أوبزيرفر: الفيصل يدعم بعض رجال الأعمال على حساب آخرين first appeared on Observer Iraq.