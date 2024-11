برلماني: سفراء وممثلو بعثات أجنبية جاءوا إلى البرلمان لمنع تشريع قانون مكافحة "الشذوذ"

2024-11-13 19:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى قال عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، إن الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول طلبت من العراق إيقاف تشريع قانون مكافحة الشذوذ والمثلية.وذكر الكلابي في تصريح متلفز تابعته (المدى)، أن "18 سفير دولة أجنبية وممثل الاتحاد الأوروبي جاء إلى مجلس النواب لمنع إقرار قانون مكافحة الشذوذ".وأضاف، أن "العراقيين أصحاب غيرة، ولا أحد منهم يقبل […]

