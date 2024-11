2024-11-13 22:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أنه يتحتم على جماهيرنا أن تبدي التشجيع بالروح الرياضية المعهودة عنها. وقال السوداني في تدوينة له على منصة “إكس”: “نحيّي جماهيرنا الوفية المتواجدة حالياً في البصرة، التي تواصل مؤازرة منتخبنا الوطني منذ بدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولغاية هذه المرحلة الحاسمة”. وأضاف، أنه …

The post السوداني يوجه رسالة للجماهير العراقية المتواجدة في البصرة first appeared on Observer Iraq.