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السوداني يوجه رسالة للجماهير العراقية المتواجدة في البصرة

السوداني يوجه رسالة للجماهير العراقية المتواجدة في البصرة
السوداني يوجه رسالة للجماهير العراقية المتواجدة في البصرة
2024-11-13 22:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أنه يتحتم على جماهيرنا أن تبدي التشجيع بالروح الرياضية المعهودة عنها. وقال السوداني في تدوينة له على منصة “إكس”: “نحيّي جماهيرنا الوفية المتواجدة حالياً في البصرة، التي تواصل مؤازرة منتخبنا الوطني منذ بدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولغاية هذه المرحلة الحاسمة”. وأضاف، أنه …

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السوداني يوجه رسالة للجماهير العراقية المتواجدة في البصرة

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