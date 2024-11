درجال يعترض على نتيجة مباراة الأردن: لا تليق باسم وسمعة المنتخب العراقي

2024-11-15 00:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر وصف رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عدنان درجال تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره الأردني بطعم الخسارة، معرباً عن أمله بالتعويض بمباراة عُمان القادمة. وقال درجال للوكالة الرسمية، وتابعته “عراق اوبزيرفر”، أن “تعادل المنتخب الوطني مع الأردن كان تعادلا بطعم الخسارة”، مؤكدا ان المباراة لا تليق باسم وسمعة المنتخب العراقي”. وأضاف، أن “هذه …

